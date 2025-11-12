Las autoridades estatales de Kansas y la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur firmaron un acuerdo que reconoce, mutuamente, la vigencia de las licencias de conducir de cada jurisdicción.

De esta forma, las ciudadanos coreanos que se muden a este estado de Estados Unidos no deberán cumplir con todas las obligaciones del Departamento de Vehículos Motorizados.

Confirmado: ahora las licencias de conducir de Corea del Sur serán válidas en Kansas

La licencia de conducir es uno de los documentos más solicitados en el país, ya sea por nativos estadounidenses o extranjeros, para poder trasladarse con un vehículo por el territorio.

Debido a la alta demanda, la Agencia Nacional de Policía de Corea del Sur estableció con las autoridades estatales un acuerdo que reconoce la validez de las licencias surcoreanas. Es decir, los coreanos podrán acceder a una licencia clase C de Kansas sin la necesidad de realizar pruebas adicionales.

Las autoridades de Kansas valida las licencias de conducir surcoreanas. Fuente: Archivo.

Actualmente, son más de 20 los estados que reconocen la validez de las licencias del país asiático por las similitudes que presentan con su documento ordinario clase C.

¿Qué es una licencia de conducir clase C en Estados Unidos?

Una licencia de conducir clase C en Estados Unidos es el tipo de licencia más común y se otorga a los conductores de vehículos particulares. Sus características principales son: