El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el IRS puede embargar hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que el IRS puede embargar hasta el 15% de los beneficios del Seguro Social de jubilados y pensionados que presenten deudas tributarias federales sin resolver.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía previamente avisos formales y brinda oportunidades para regularizar la situación tributaria. No obstante, cuando el contribuyente ignora notificaciones, deja pasar el tiempo o incumple acuerdos, el organismo tiene potestad para proceder con el descuento directo sobre las prestaciones.

Esta medida se implementa a través del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) y se mantiene activa hasta que se cancele el total de la deuda, lo cual puede impactar directamente los ingresos mensuales de un gran número de personas.

Esta medida se implementa a través del Programa de Embargo de Pagos Federales (FPLP) y se mantiene activa hasta que se cancele el total de la deuda.

El IRS embarga las prestaciones de ciertos jubilados y pensionados por deudas fiscales

En conformidad con la normativa vigente, el IRS cuenta con la facultad de:

Retener hasta el 15% de cada pago mensual del de cada pago mensual del Seguro Social

Aplicar el descuento hasta que la deuda tributaria quede totalmente saldada

Mantener el embargo de forma continua, mes a mes

Estas acciones son parte integral de la gestión tributaria y buscan asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Se aplica exclusivamente a deudas tributarias federales vencidas y lo administra el Departamento del Tesoro.

¿Se ejecutan automáticamente los embargos?

Previo a la ejecución del embargo, la IRS:

Emite una Notificación Final de Intención de Embargo

Comunica el monto que se adeuda

Proporciona un lapso para apelar o regularizar

Facilita la solicitud de planes de pago u otras opciones alternas

Estas acciones son fundamentales para garantizar que los contribuyentes tengan la oportunidad de cumplir con sus obligaciones fiscales antes de que se tome una acción más severa, como lo es el embargo. El proceso asegura que los derechos de los ciudadanos sean respetados.

Si el contribuyente no actúa a tiempo, el descuento se aplicará automáticamente.