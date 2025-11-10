El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) detalla a todos los solicitantes de licencias de conducir cuáles son los exámenes que se requerirán para poder tramitar este documento.

De acuerdo con las autoridades, además de las evaluaciones estrictamente relacionadas con el manejo, los solicitantes tendrán que obtener determinados resultados en su prueba de visión para considerarse elegibles para obtener su credencial.

Prohíben la licencia de conducir a quienes no obtengan este resultado en su examen

Según se especifica, todos los solicitantes deben obtener en su examen de visión un resultado de agudeza visual de al menos 20/40 , según la Escala de agudeza visual de Snellen.

“La Ley de Vehículos y Tránsito establece que un solicitante de una licencia de conducir original debe aprobar un examen de la vista. La ley también establece que el Comisionado de Vehículos Motorizados requiere que cada persona que renueva una licencia se someta a un examen de la vista”, explican las autoridades.

Así, quienes deban realizar esta prueba podrán hacerlo en una oficina del DMV, de manera electrónica mediante un proveedor de atención médica la agencia o a través de un informe de prueba de la vista completado por un profesional de la salud calificado.

Se aceptará el informe completado en inglés por un

Médico

Asistente médico

Oftalmólogo

Optometrista

Óptico

Enfermero registrado

Profesional de enfermería

Es importante destacar que los resultados de esta prueba sólo serán válidos dentro del año de haberse realizado.

Información importante para quienes deban tramitar la licencia en los próximos días

De acuerdo con lo detallado en el sitio web oficial del DMV, las pruebas de carretera en Rockland programadas para el 12 de noviembre se reubicarán en el sitio de exámenes de Orangeburg debido a trabajos viales.

Se mantendrá el día y horario de quienes deban realizar estas evaluaciones, sólo que ahora deberán efectuarse en la nueva locación.