Una reciente normativa de tránsito ha sido implementada en California, la cual todos los conductores de California deberán respetar para preservar la validez de sus licencias de conducir. En meses pasados, diversos estados han realizado modificaciones a sus regulaciones de tránsito y a los permisos otorgados por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Las conductas imprudentes al volante han suscitado un vigoroso debate en el estado, especialmente después de la nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom, que tiene como objetivo promover la seguridad vial y establecer los cambios necesarios para mitigar estos comportamientos peligrosos. Recientemente, la Patrulla de Caminos de California comunicó a las autoridades estatales un notable incremento en los accidentes e imprudencias viales en las ciudades de Los Ángeles, Oakland, San José y Sacramento. En respuesta, Gavin Newsom firmó la ley AB 3085, que modifica toda la reglamentación de tránsito. La ley AB 3085, conocida también como Ley Gipson en California, establece que todos los conductores que sean detenidos en la vía pública realizando una maniobra peligrosa o con una conducta imprudente ante el volante perderán la tenencia de su vehículo. A pesar de que la medida fue propuesta a finales de 2024, su entrada en vigencia se anticipó a comienzos de 2025, otorgando a todas las autoridades el poder de confiscar los vehículos de los ciudadanos que participen en actividades que amenacen la seguridad pública. Los conductores que hagan esto tendrán problemas con sus licencias de conducir. Se listan las siguientes consecuencias derivadas de las infracciones: