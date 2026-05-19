La visa americana es un documento esencial para mexicanos, colombianos, argentinos y cualquier otro extranjero que desee visitar Estados Unidos durante un tiempo específico y con un fin determinado -como el turismo-, pues las autoridades la solicitarán como parte de los documentos necesarios para habilitar el ingreso al país.

En ese sentido, el Departamento de Estado detalla en su sitio web oficial el requisito de visa americana que todos los viajeros deben cumplir para que se la considere válida, independientemente de su fecha de caducidad.

Estados Unidos prohibirá el ingreso al país a mexicanos, colombianos y otros extranjeros que tengan visa pero no cumplan esta regla

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, las visas que no se encuentran físicamente presentes en el pasaporte donde fueron emitidas o que evidencien daños severos, perderán automáticamente su validez independientemente de cuánta vigencia quede por delante.

“ Si su visa ha sido dañada de alguna manera, deberá volver a solicitar una nueva en una embajada o consulado de EE. UU. en el extranjero ”, se afirma.

La visa americana no puede removerse del pasaporte donde fue emitida. Fuente: Shutterstock.

Un ejemplo de esto es que la página de visas sufra un desgarro o que se intente remover cuando el pasaporte en el que se encuentra venció para colocarla en el nuevo ejemplar. Esta práctica está completamente prohibida.

La instrucción para quienes disponen de un nuevo pasaporte cuando el anterior aún contiene una visa válida es viajar con ambos documentos hasta que se emita un nuevo visado en el pasaporte actual.

Cuando se presente una visa sin validez, no podrá realizarse el viaje a Estados Unidos.

Información importante que todos los portadores de visa americana deben considerar

La visa americana debe ser utilizada únicamente para su propósito, pues realizar actividades que se encuentren fuera de los permisos que avala podrán automáticamente en peligro su durabilidad.

Por otra parte, respetar los plazos de entrada y salida pautados también es esencial para preservar el documento y poder volver a utilizarlo, dado que si se exceden estos períodos la visa se anula debido a que su portador se encontrará fuera de estatus. En estos casos, ya no será válida para viajar.