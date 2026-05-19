En esta noticia Las más visto de HBO en Estados Unidos

Las plataformas de streaming ofrecen un amplio catálogo de contenido audiovisual para que los usuarios disfruten en su tiempo libre. Sin embargo, en algunas ocasiones, se suele perder demasiado tiempo escogiendo qué visualizar.

Por ello mismo, HBO ofrece el ranking de lo más visto durante el domingo 17 de mayo del 2026 por el público estadounidense para que elijas cuál es tu películas favorita.

Las películas más vistas de HBO.

Las más visto de HBO en Estados Unidos

1_ Greenland 2 (Greenland 2: Migration) La familia Garrity, que ha logrado sobrevivir, se ve obligada a dejar atrás la seguridad del búnker en Groenlandia y emprender una arriesgada travesía por el devastado y gélido yermo europeo en busca de un nuevo hogar.

2_ Greenland: El último refugio Al hacerse evidente que el asteroide más grande jamás registrado impactará contra la Tierra y borrará toda forma de vida, los gobiernos del planeta organizan una lotería para elegir a quienes podrán salvarse en refugios secretos. Esta medida provoca un caos mundial.

3_ Cumbres Borrascosas ("Wuthering Heights") Un romance vibrante y tormentoso situado en los desolados páramos de Yorkshire, que ahonda en el vínculo feroz y devastador entre Heathcliff y Catherine Earnshaw.

4_ Marty Supreme Película biográfica sobre Marty Reisman, un antiguo buscavidas que llegó a ser campeón de tenis de mesa. Narra su recorrido desde las partidas por dinero en Manhattan hasta la conquista de 22 títulos de primer nivel y su hazaña de convertirse, a los 67 años, en el ganador de mayor edad de un campeonato nacional de deportes de raqueta.

Las películas más vistas de HBO.

6_ Locamente millonarios Rachel Chu es docente de economía en la Universidad de Nueva York. Allí conoce a Nick Young, profesor de historia y se enamoran. Deben viajar a Singapur, ciudad natal de Nick, para asistir a la boda de su mejor amigo. Una vez allí, Rachel descubre que su novio pertenece a una de las familias más adineradas de Asia y que las solteras de la alta sociedad sienten una gran envidia de ella.

7_ Mortal Kombat Un exboxeador en horas bajas descubre un misterio de su linaje que lo conduce a un torneo arcano llamado Mortal Kombat, donde se une a un grupo de guerreros que combaten a muerte para proteger los reinos del oscuro hechicero Shang Tsung.