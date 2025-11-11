Las infracciones de tránsito pueden parecer algo menor, pero en Estados Unidos pueden afectar mucho más que el bolsillo. Según el estado y la aseguradora, una multa puede influir en el historial de manejo, el puntaje de licencia y las tarifas del seguro durante varios años.

Comprender en cuánto tiempo prescriben las multas y qué ocurre si no se pagan ayuda a evitar sanciones más graves. En algunos casos, los efectos se mantienen incluso cuando la infracción ya no suma puntos en el registro .

¿En cuánto tiempo prescriben las multas de tránsito en Estados Unidos?

El tiempo que una multa permanece activa depende del estado y del tipo de infracción. En ciertos lugares, los puntos se eliminan después de uno o dos años, aunque la falta siga apareciendo en el historial.

En promedio, la mayoría de los estados conserva los registros de tres a cinco años, aunque algunos, como California o Virginia, los mantienen hasta siete. En infracciones graves, como DUI (conducir bajo influencia), el registro puede ser permanente.

Ejemplos por estado:

California: de 3 a 7 años según la falta.

Texas: las infracciones quedan registradas de forma permanente.

Florida: entre 3 y 5 años en la mayoría de los casos.

New York: los puntos caducan tras 18 meses, pero el registro se conserva.

Cada estado tiene sus propias reglas. Por eso, lo más recomendable es consultar con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) local para conocer los plazos exactos.

¿Qué pasa si no pagas una multa de tránsito?

Ignorar una multa puede generar consecuencias mayores. En muchos estados, el no pago deriva en recargos, suspensión de la licencia o impacto en las tarifas del seguro .

Las aseguradoras suelen revisar el historial del conductor al renovar la póliza, por lo que una infracción impaga puede reflejarse en el costo del seguro meses después del incidente.

Posibles consecuencias:

Aumento del seguro: incluso una primera multa puede elevar la prima.

Suspensión de la licencia: si se acumulan puntos o sanciones.

Registros permanentes: faltas graves, como huir de un accidente, pueden quedar para siempre.

Para evitar problemas, conviene verificar el estado de cada infracción y, si es necesario, solicitar un plan de pago o apelar la multa ante el DMV correspondiente.