En América Latina avanza la construcción de un proyecto que está captando la atención del mundo. Se trata de una obra monumental que promete volverse un ícono de la arquitectura moderna: levantar el edificio más alto de la región .

Con más de 470 metros de altura proyectada y un diseño innovador, este edificio busca impulsar el turismo, atraer inversiones y marcar un antes y un después en la forma en que se planifican las grandes ciudades del continente.

¿Dónde construyen el edificio más alto de América Latina y cómo será el megaproyecto?

El rascacielos se está levantando en Monterrey, Nuevo León, una de las ciudades más desarrolladas y con mayor crecimiento industrial de la región. La obra, conocida como Torre Rise, alcanzará los 475 metros de altura y 100 pisos, superando todos los récords anteriores.

El gobernador Samuel García Sepúlveda recorrió la obra junto a funcionarios de Turismo e Infraestructura para supervisar los avances. La torre contará con acceso directo al Metro, conectando el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el centro de la ciudad y el Estadio BBVA, que será una de las sedes del Mundial 2026.

¿Por qué este edificio será único en la región y qué la distingue del resto?

La Torre Rise no solo destacará por su tamaño, sino también por su enfoque en la sustentabilidad y el bienestar. Contará con certificaciones internacionales en eficiencia energética, salud, ahorro de recursos y diseño orientado a la calidad de vida de sus habitantes.

Principales características

Un mirador panorámico de tres niveles (SkyDeck 360°) con vistas únicas de la ciudad.

Departamentos, oficinas y hoteles dentro del mismo complejo.

Un puente peatonal que cruzará el Río Santa Catarina y conectará ambos costados de la zona Obispado.

Mejoras viales en avenidas principales para optimizar el acceso y la movilidad.

Con su finalización prevista para 2026, la Torre Rise aspira a convertirse en el edificio más alto de América Latina y en un símbolo de innovación, modernidad y orgullo regional.