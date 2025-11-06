En esta noticia
En América Latina avanza la construcción de un proyecto que está captando la atención del mundo. Se trata de una obra monumental que promete volverse un ícono de la arquitectura moderna: levantar el edificio más alto de la región.
Con más de 470 metros de altura proyectada y un diseño innovador, este edificio busca impulsar el turismo, atraer inversiones y marcar un antes y un después en la forma en que se planifican las grandes ciudades del continente.
¿Dónde construyen el edificio más alto de América Latina y cómo será el megaproyecto?
El rascacielos se está levantando en Monterrey, Nuevo León, una de las ciudades más desarrolladas y con mayor crecimiento industrial de la región. La obra, conocida como Torre Rise, alcanzará los 475 metros de altura y 100 pisos, superando todos los récords anteriores.
El gobernador Samuel García Sepúlveda recorrió la obra junto a funcionarios de Turismo e Infraestructura para supervisar los avances. La torre contará con acceso directo al Metro, conectando el Aeropuerto Internacional de Monterrey con el centro de la ciudad y el Estadio BBVA, que será una de las sedes del Mundial 2026.
¿Por qué este edificio será único en la región y qué la distingue del resto?
La Torre Rise no solo destacará por su tamaño, sino también por su enfoque en la sustentabilidad y el bienestar. Contará con certificaciones internacionales en eficiencia energética, salud, ahorro de recursos y diseño orientado a la calidad de vida de sus habitantes.
Principales características
- Un mirador panorámico de tres niveles (SkyDeck 360°) con vistas únicas de la ciudad.
- Departamentos, oficinas y hoteles dentro del mismo complejo.
- Un puente peatonal que cruzará el Río Santa Catarina y conectará ambos costados de la zona Obispado.
- Mejoras viales en avenidas principales para optimizar el acceso y la movilidad.
Con su finalización prevista para 2026, la Torre Rise aspira a convertirse en el edificio más alto de América Latina y en un símbolo de innovación, modernidad y orgullo regional.