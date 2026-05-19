En Estados Unidos, el incumplimiento fiscal tiene un punto de quiebre claro. Cuando el proceso llega a su etapa final, ignorar una notificación puede derivar en medidas directas sobre el dinero y los bienes del contribuyente.

El aviso final que absolutamente nadie debe ignorar con sus impuestos

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) envía el Aviso Final de Intención de Embargo, un documento que detalla:

El monto total adeudado

La intención del IRS de embargar bienes

Información sobre los derechos del contribuyente

Es la última instancia antes de que se ejecuten acciones sobre cuentas y activos.

El IRS otorga un plazo de 30 días tras enviar el Aviso Final de Intención de Embargo para regularizar la situación fiscal. Fuente: El Cronista.

Todos deben responder este aviso dentro de este tiempo

Desde la recepción del aviso, el contribuyente tiene 30 días para:

Pagar la deuda

Solicitar un plan de pagos

Presentar una apelación formal

Este período es determinante para frenar el proceso.

El Gobierno embarga automáticamente a todos los que postergaron este trámite

Si el contribuyente no actúa dentro del plazo:

bienes El IRS puede avanzar con embargos sobre

Las cuentas bancarias pueden ser congeladas

Se pueden retener fondos y salarios

El proceso pasa automáticamente a ejecución.