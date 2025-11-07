El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California detalla en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que deben cumplir los menores de 18 años que deseen adquirir su primera licencia de conducir.

El estado permite a los jóvenes gestionar este documento, siempre y cuando cumplan con la regla básica de edad establecida, de lo contrario, no serán elegibles para gestionarlo.

Prohíben la licencia de conducir a quienes tengan estas edades

De acuerdo con lo señalado por las autoridades, para solicitar el permiso de conducir para menores de 18 años es necesario tener al menos 15 años y medio . Quienes aún no hayan cumplido esta edad deberán aguardar para presentar su petición, de lo contrario, será rechazada.

Otros requisitos que deben cumplir los solicitantes

Además del requisito etario, las autoridades solicitan que los aplicantes

Tengan un Certificado de Finalización/Inscripción de Educación vial

Completen su Solicitud de Licencia de Conducir de California

Que uno de sus padres firme la solicitud

Paguen la tarifa correspondiente

Aprueben el examen de la vista

Se tomen una foto

Realicen las pruebas necesarias

Información importante para quienes quieran solicitar estas licencias de conducir

Quienes cumplan con todos los requisitos para adquirir el permiso para menores pueden solicitar una Real ID, pero en estos casos será necesario evidenciar que se completó la prueba de educación vial o que se participa de un programa integrado de este tipo.

Como base, quienes deseen una Real ID deberán además proporcionar