El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de los Estados Unidos anunció que habrá suspensiones y cancelaciones en los procesos de trámites. La iniciativa responde al cierre del Gobierno que afecta directamente en el funcionamiento de muchas organizaciones.

La licencia de conducir es uno de los documentos más importantes para los ciudadanos y residentes permanentes, ya que a su vez se utiliza como una credencial de identificación personal.

Se confirmó la peor noticia: suspenden y cancelan las licencias de conducir de estas personas

El cierre del Gobierno de los Estados Unidos aún sigue vigente y son muchas las entidades gubernamentales que enfrentan grandes desafíos ante la falta de personal y presupuesto. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), la entidad que se encarga de gestionar todos los trámites de la licencia de conducir, es uno de los más afectados, principalmente en Nueva York.

"Actualmente hay cancelaciones de exámenes de manejo y oficinas del DMV cerradas al público“, se lee en el sitio web del DMV de Nueva York debido al mal funcionamiento de la agencia. De esta forma, muchos estadounidenses aún no podrán obtener su licencia de conducir.

Lo mismo ocurre en el Departamento de Transporte, desde el cual informaron que "Algunas dependencias del Departamento de Transporte se encuentran actualmente en estado de cierre/suspensión temporal de empleo debido a la falta de fondos".

¿Qué otros estados tienen demoras para la licencia de conducir?