Estados Unidos confirmó nuevos criterios que pueden bloquear automáticamente el trámite de la visa cuando el nombre del solicitante activa alertas en los sistemas oficiales de control del Gobierno federal.

Estas verificaciones se aplican a todas las categorías de visa y pueden impedir que el proceso avance desde la etapa inicial.

De acuerdo con el Departamento de Estado, todas las solicitudes de visa son sometidas a controles obligatorios de identidad y antecedentes, y la detección de ciertas coincidencias puede derivar en rechazos inmediatos o demoras prolongadas durante la evaluación consular.

¿Qué tipo de nombres pueden impedir tramitar la visa en Estados Unidos?

Las autoridades aclaran que no existe una lista pública de nombres prohibidos , pero sí bases de datos oficiales que, al coincidir total o parcialmente con el nombre y apellido de un solicitante, inhabilitan el trámite de la visa por razones legales y de seguridad.

Entre los casos que generan bloqueos automáticos se incluyen nombres asociados a:

Órdenes de detención vigentes

Procesos judiciales abiertos en Estados Unidos

Sanciones federales

Violaciones migratorias graves

Alertas vinculadas a la seguridad nacional

Estas situaciones activan los criterios de inadmisibilidad previstos por la legislación migratoria estadounidense.

Estas verificaciones se aplican a todas las categorías de visa y pueden impedir que el proceso avance desde la etapa inicial.

¿Por qué la lista de ICE es clave en el bloqueo de visas?

Uno de los registros más determinantes es la lista de los “Más buscados” del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , organismo que depende del Departamento de Seguridad Nacional.

Las personas incluidas en esta lista no pueden tramitar ni obtener una visa estadounidense, sin importar el tipo de permiso solicitado.

Cuando el nombre y el perfil de un solicitante coinciden con este registro, los sistemas consulares de verificación lo detectan de forma automática y el trámite queda directamente inhabilitado.