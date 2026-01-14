En esta noticia
El gobierno de Estados Unidos confirmó que miles de extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática al país sin necesidad de visa tradicional, siempre que pertenezcan a ciertos países seleccionados y cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio permite estadías cortas por turismo o negocios y agiliza el ingreso al territorio estadounidense.
Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permitirá el ingreso legal y automático a estos extranjeros
El Visa Waiver Program (VWP) es un programa oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos que autoriza a ciudadanos de países habilitados a viajar al país sin solicitar una visa en una embajada o consulado. En lugar de la visa, los viajeros deben contar con una autorización electrónica previa.
El ingreso es válido por hasta 90 días y no permite trabajar ni estudiar de forma permanente. Aunque no se exige visa, sí es obligatorio contar con:
- Pasaporte electrónico vigente (con chip biométrico)
- Autorización ESTA aprobada
- Pasaje de regreso o continuación de viaje
- Motivo válido de turismo o negocios
La ESTA se solicita online y, en la mayoría de los casos, se aprueba en pocas horas.
A quiénes no aplica este beneficio
El programa no aplica a:
- Personas que excedan los 90 días
- Viajeros con antecedentes migratorios
- Quienes hayan violado condiciones de estadías previas
- Ciudadanos de países no incluidos en el listado
- Personas que planeen trabajar o estudiar