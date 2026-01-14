Suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos y se encuentren en esta condición: será de manera inmediata (foto: archivo).

El gobierno de Estados Unidos confirmó que miles de extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática al país sin necesidad de visa tradicional, siempre que pertenezcan a ciertos países seleccionados y cumplan con los requisitos establecidos. El beneficio permite estadías cortas por turismo o negocios y agiliza el ingreso al territorio estadounidense.

Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permitirá el ingreso legal y automático a estos extranjeros

El Visa Waiver Program (VWP) es un programa oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos que autoriza a ciudadanos de países habilitados a viajar al país sin solicitar una visa en una embajada o consulado. En lugar de la visa, los viajeros deben contar con una autorización electrónica previa.

El ingreso es válido por hasta 90 días y no permite trabajar ni estudiar de forma permanente. Aunque no se exige visa, sí es obligatorio contar con:

Pasaporte electrónico vigente (con chip biométrico)

Autorización ESTA aprobada

Pasaje de regreso o continuación de viaje

Motivo válido de turismo o negocios

La ESTA se solicita online y, en la mayoría de los casos, se aprueba en pocas horas.

Estados Unidos permite el ingreso legal sin visa a ciudadanos de países incluidos en el VWP, siempre que cuenten con pasaporte electrónico y autorización ESTA. Foto: Archivo.

A quiénes no aplica este beneficio

El programa no aplica a: