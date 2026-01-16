Suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos y se encuentren en esta condición: será de manera inmediata (foto: archivo).

Estados Unidos mantiene excepciones migratorias especiales que se apartan del sistema tradicional de visas y pasaportes, basadas en derechos históricos y acuerdos vigentes desde hace más de dos siglos.

Este tipo de disposiciones, poco conocidas por el público general, permiten que determinados extranjeros entren de manera legal y automática al territorio norteamericano, siempre que puedan demostrar documentalmente que cumplen con los requisitos exigidos por las autoridades fronterizas.

Ni visa ni pasaporte: Estados Unidos permite el ingreso legal y automático a estos extranjeros

Estados Unidos confirmó que ciertas personas de origen indígena que nazcan en Canadá y puedan comprobar al menos un 50% de sangre nativa americana podrán ingresar de forma legal y automática al país sin necesidad de visa ni pasaporte tradicional, siempre que presenten documentación que demuestre su vínculo indígena y sangre mínima exigida.

Algunos miembros de pueblos originarios americanos pueden ingresar al país sin visa ni pasaporte. (foto: archivo).

Qué documentos mostrar para entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

El permiso aplica a indígenas americanos nacidos en Canadá que tengan al menos el 50 % de sangre de pueblos originarios de América del Norte. Para ingresar a Estados Unidos sin visa o pasaporte, estas personas pueden presentar documentos que acrediten el porcentaje de sangre nativa, tales como:

Carta oficial de su banda o tribu que certifique su “blood quantum” (porcentaje de sangre indígena)

Certificado de nacimiento canadiense de forma extendida acompañado de la carta tribal

Tarjeta de estatus de indio o identificación tribal combinada con pruebas de ascendencia directa

Se debe considerar que, para viajes por aire, pueden requerirse otros papeles de identidad adicionales.