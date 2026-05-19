El Gobierno de los Estados Unidos confirmó una nueva feria especial para tramitar pasaportes americanos durante el sábado 23 de mayo. La jornada permitirá que miles de personas puedan iniciar el proceso fuera del horario habitual y sin necesidad de esperar a días laborales.

El evento será organizado en las instalaciones de Georgia State University, ubicadas en la ciudad de Clarkston, en el estado de Georgia. Según informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la atención estará disponible entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, y no será obligatorio sacar turno previo.

Quiénes podrán hacer el trámite del pasaporte americano

Las ferias especiales de pasaportes están destinadas principalmente a personas que solicitan el documento por primera vez, menores de edad y ciudadanos que deban realizar el trámite presencial mediante el formulario DS-11.

Estados Unidos organiza una feria de pasaportes el próximo sábado 23 de mayo en la Universidad de Georgia. Shutterstock

Las autoridades aclararon que estos eventos buscan facilitar el acceso al pasaporte durante fines de semana o fuera de horarios tradicionales.

Qué documentos recomienda llevar el Gobierno

Identificación válida.

Prueba de ciudadanía estadounidense.

Fotografía reciente para el pasaporte.

Formulario DS-11 completo.

Pago correspondiente del trámite.

En el caso de la sede de Clarkston, los solicitantes podrán acudir directamente al lugar sin cita previa . Además, el centro cuenta con servicio de fotografías para el pasaporte y acceso para personas con discapacidad.

Dónde será la feria de pasaportes del sábado 23 de mayo

La jornada especial se realizará en el campus de Clarkston de Georgia State University, ubicado en 555 North Indian Creek Drive, Clarkston, Georgia. El centro normalmente procesa solicitudes de lunes, martes, jueves y viernes, pero abrirá especialmente durante el sábado para este operativo.

Las autoridades estadounidenses recomiendan llevar toda la documentación requerida para evitar demoras o rechazos durante el trámite. Entre los documentos más importantes se encuentran prueba de ciudadanía, identificación válida y fotografías recientes para el pasaporte.