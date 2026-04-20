En California, el Department of Motor Vehicles (DMV) es el ente encargado de emitir licencias y de registrar los vehículos motorizados dentro del estado. Quienes deseen acceder al registro vehicular en este territorio, deben cumplir una serie de requisitos. Además de la documentación correspondiente, el vehículo debe pasar la prueba de emisiones, ya que California es un estado con altos estándares ambientales y el smog check es un paso clave para completar el registro. El Smog Check, o también denominado como Prueba de Emisiones, es una inspección técnica en la que se miden los niveles contaminantes que el sistema de escape libera hacia la atmosfera mientras está en funcionamiento. Los resultados son enviados directamente al DMV y si tu vehículo no la aprueba, el ente bloqueará la emisión de las placas, etiquetas y la tarjeta de registro incluso si ya pagaste las tasas correspondientes. No obstante, no todos los vehículos deben someterse a esta prueba, solo los incluidos en estos grupos: Para poder registrar un vehículo en California es necesario presentar: Una vez que el DMV haya verificado toda la documentación y se hayan procesado los pagos correspondientes, los tiempos de espera para recibir las credenciales del vehículo varían según la modalidad del trámite. Aquellos usuarios que optan por realizar la gestión de forma presencial en una oficina o a través de los kioscos “DMV Now” cuentan con la ventaja de obtener sus calcomanías y la tarjeta de registro de manera inmediata. Por el contrario, cuando el proceso se realiza en línea o por correo, el sistema requiere un periodo de procesamiento y logística que suele tardar entre dos y cuatro semanas para que las placas y etiquetas lleguen al domicilio registrado.