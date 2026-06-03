El Gobierno de Colombia modifica el feriado de Reyes Magos para el 12 de enero de 2026 (foto: archivo).

Millones de trabajadores, estudiantes y familias en Estados Unidos tendrán un nuevo descanso oficial en junio gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario nacional. La fecha provocará el cierre de numerosas oficinas públicas, bancos y organismos gubernamentales, además de generar un intenso movimiento turístico en todo el país.

El Gobierno decretó feriado para este viernes en todo el país

Se trata del Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación, que en 2026 se celebrará el viernes 19 de junio y dará lugar a un nuevo fin de semana largo de tres días.

La fecha conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos y se remonta al 19 de junio de 1865, cuando las tropas de la Unión llegaron a Texas para informar oficialmente a los últimos esclavos afroamericanos que eran libres, más de dos años después de la Proclamación de Emancipación firmada por el presidente Abraham Lincoln.

El viernes 19 de junio de 2026 será feriado federal en Estados Unidos en conmemoración del fin de la esclavitud. Fuente: El Cronista.

Llega un nuevo fin de semana largo en junio

El calendario federal establece que el Juneteenth se celebrará el viernes 19 de junio de 2026. Esto generará un fin de semana largo compuesto por:

Viernes 19 de junio ( feriado federal

Sábado 20 de junio

Domingo 21 de junio

Qué servicios se verán afectados

Al tratarse de un feriado federal, cerrarán:

Oficinas gubernamentales

Tribunales federales

Bancos

Oficinas postales federales

Diversas dependencias públicas

Algunas escuelas, universidades y empresas privadas también podrían modificar sus horarios de funcionamiento.

Cuándo se convirtió en feriado federal

Aunque la celebración existe desde hace más de un siglo, Juneteenth fue reconocido oficialmente como feriado federal en 2021. Desde entonces:

Todos los organismos federales lo observan oficialmente

Los empleados públicos tienen día libre

Se realizan actos y celebraciones en todo el país

Es el feriado federal más reciente incorporado al calendario nacional de Estados Unidos.