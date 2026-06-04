En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

Al cierre de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos, el quetzal guatemalteco cotizó a USD 7.6175. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del 2.22%.

En el mercado del quetzal guatemalteco, la cotización subió 2.25% en la última semana y registró una variación anual de -0.55%, señalando un repunte reciente pese a una leve caída interanual.

Conoce la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana ha sido del 24.39%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, comparado con la volatilidad anual del 20.15%.

La cotización del Quetzal guatemalteco hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días pasados, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica un ligero aumento en el valor de la moneda, lo cual puede ser alentador para los exportadores y ahorrar en moneda local.

En los días anteriores, la tendencia había estado fluctuante, pero el dato de 1 sugiere que la relación con otras monedas está mejorando. Este aumento podría reflejar un fortalecimiento de la economía local o cambios en el mercado internacional que benefician al Quetzal.

Analizando esta tendencia, es importante monitorear los factores económicos que podrían estar influyendo en este comportamiento, ya que una tendencia positiva sostenida podría ser señal de un entorno económico más sólido.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco por dólares en Estados Unidos?

Las personas que necesiten convertir quetzal guatemalteco a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que dirigirse a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.