En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.2828 este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.32%.

El peso mexicano presentó una tendencia bajista: en la última semana cayó −0,20% y en el último año acumuló −7,22%.

Conoce la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana fue del 4.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.59%.

La cotización del Peso mexicano ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 en su evolución. El aumento en su valor en relación al dólar indica un fortalecimiento gradual de la moneda nacional.

Sin embargo, es importante mantener la cautela, ya que esta tendencia podría revertirse si factores económicos inesperados afectan la estabilidad del mercado. La monitorización constante es clave para entender mejor el comportamiento del Peso.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar peso mexicano a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir peso mexicano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.