Descubrieron un túnel subterráneo de casi 600 metros de longitud que conectaba Tijuana con San Diego por donde se movía cocaína hacia California.

Las autoridades federales de Estados Unidos investigaban una tienda minorista ubicada cerca de la frontera con México cuando hicieron un descubrimiento inaudito.

Un túnel subterráneo de casi 600 metros de longitud que conectaba Tijuana con San Diego. Según la investigación, se movía cocaína por un valor de más de 45 millones de dólares.

Las autoridades federales de Estados Unidos investigaban una tienda minorista ubicada cerca de la frontera con México cuando hicieron un descubrimiento inaudito.

Durante años operó bajo tierra sin ser detectado: ¿Cuál fue la pista clave en este descubrimiento?

La investigación dio inicio en diciembre de 2025 cuando agentes de la Homeland Security Investigations (HSI) notaron actividades sospechosas en una tienda de descuentos que se llamaba “Buy 4 Less” que estaba ubicada en Otay Mesa, estado de California.

Lo curioso era que casi no ingresaban clientes al local, y los trabajadores, que entraban y salían constantemente, trasladaban valijas y bolsos demasiado a menudo . Cuando decidieron hacerle seguimiento a sus actividades, vieron que en varias ocasiones cruzaban la frontera con México con dichas valijas.

La actividad observada por los agentes de la HSI no era la esperada para un comercio minorista normal. Es a partir de esta sospecha que las autoridades deciden mantener vigilado el establecimiento durante casi seis meses hasta descubrir el narcotúnel utilizado por los delincuentes.

El “narcotúnel” de 45,000,000 de dólares que usaban para ingresar drogas a California: ¿Cuánto dinero se incautó en la redada?

Durante los operativos que tuvieron lugar el 29 de mayo, los agentes de la HSI interceptaron varios de los vehículos utilizados para transportar droga procedente del túnel. Según los informes, se incautaron 851 paquetes de cocaína.

El valor total de la droga tiene un monto de 45 millones de dólares. La distribución del decomiso fue:

173 paquetes encontrados en un camión

423 paquetes hallados en otro vehículo

255 paquetes localizados en una camioneta adicional

¿Cuántos detenidos hay por la investigación?

La fiscalía federal presentó cargos en contra de cuatro personas hasta el momento con el cargo de conspiración para distribuir sustancias ilícitas:

Gregorio Epifanio Hernández López de 29 años

José Jiménez de 32 años

Antonio Cortez de 18 años

Brandon Escalante Sandoval de 26 años

En el caso de Hernández López, también enfrentará los siguientes cargos:

Utilizar y financiar un túnel fronterizo ilegal

Importar sustancias controladas a Estados Unidos

La fiscalía federal presentó cargos en contra de cuatro personas hasta el momento con el cargo de conspiración para distribuir sustancias ilícitas

Según señalaron desde la fiscalía, las penas podrían alcanzar la cadena perpetua si se los encuentra culpables de los cargos presentados. Las autoridades sostienen que la organización operaba presuntamente para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Cómo era el narcotúnel que movía más de 800 paquetes de cocaína?

Los agentes descubrieron uno de los túneles más sofisticados de los últimos años en esta región. Entre sus principales características, tiene una longitud de 589 metros y una profundidad cercana a 16,7 metros. La altura interior del pasadizo es de 1,37 metros, con paredes reforzadas y una plataforma hidráulica oculta que les permitía entrar y salir.

Cuenta con sistema eléctrico completo e iluminación interna, así como también ventilación mecánica para que no resulte sofocante el trayecto y rieles metálicos con carritos de transporte para mover los cargamentos de una punta a la otra del túnel.