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El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California especifica en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores deben respetar al momento de renovar su registro vehicular de manera online en el estado.
Quienes no puedan reunir las condiciones necesarias por haber demorado otros trámites cruciales requisitorios, no podrán efectuar la gestión desde la comodidad de su hogar.
Anuncio del DMV de California: prohibirán renovar así el registro vehicular a quienes hayan postergado este trámite
Según lo especificado por el organismo, tendrán prohibido renovar su registro de forma online a quienes no hayan pagado a tiempo sus multas de aparcamiento, pues estar libre de esta obligación es fundamental al momento de llevar a cabo el trámite. Además, se prohibirá este trámite online a quienes
- No conozcan el VIN o el HIN de su vehículo
- No tengan una tarjeta de crédito, débito o cuenta corriente
En esa línea, se exige a todos los solicitantes
- Tener seguro para el vehículo o estar matriculando un vehículo que no requiere de seguro, como un remolque
- Que el DMV tenga la certificación de smog necesaria ya registrada
Información importante que todos deben considerar para renovar así el registro en California
Las autoridades aconsejan utilizar como navegador para este trámite
- Google Chrome
- Microsoft Edge
- Mozilla Firefox
- Safari
Además, es esencial considerar que sólo se podrá llevar a cabo esta gestión si la compañía de seguros comparte información de la póliza electrónicamente al DMV