El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California especifica en su sitio web oficial los requisitos que todos los conductores deben respetar al momento de renovar su registro vehicular de manera online en el estado.

Quienes no puedan reunir las condiciones necesarias por haber demorado otros trámites cruciales requisitorios, no podrán efectuar la gestión desde la comodidad de su hogar.

Anuncio del DMV de California: prohibirán renovar así el registro vehicular a quienes hayan postergado este trámite

Según lo especificado por el organismo, tendrán prohibido renovar su registro de forma online a quienes no hayan pagado a tiempo sus multas de aparcamiento, pues estar libre de esta obligación es fundamental al momento de llevar a cabo el trámite. Además, se prohibirá este trámite online a quienes

No conozcan el VIN o el HIN de su vehículo

No tengan una tarjeta de crédito, débito o cuenta corriente

Sin cumplir con todos los requisitos documentales del DMV, no se podrá renovar el registro vehicular. Shutterstock

En esa línea, se exige a todos los solicitantes

Tener seguro para el vehículo o estar matriculando un vehículo que no requiere de seguro, como un remolque

Que el DMV tenga la certificación de smog necesaria ya registrada

Información importante que todos deben considerar para renovar así el registro en California

Las autoridades aconsejan utilizar como navegador para este trámite

Google Chrome

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Safari