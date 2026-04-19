En este contexto, las autoridades han confirmado que tienen la facultad de incautar el vehículo en el acto, suspender o cancelar la licencia, imponer multas y, en situaciones de reincidencia o con circunstancias agravantes, proceder con cargos penales contra todos los conductores que participen en ciertas prácticas ilegales. El estado de California ha documentado un incremento en los accidentes relacionados con carreras ilegales y exhibiciones de velocidad, particularmente en áreas urbanas. La normativa, conocida como “Ley Gipson” y ya firmada por el gobernador Gavin Newsom, otorga a las autoridades la facultad de confiscar los vehículos, cancelar o suspender licencias de conducir y aplicar multas elevadas, con el propósito de disminuir la incidencia de accidentes graves y muertes en las carreteras. El estado de California ha confirmado la implementación rigurosa de sanciones severas dirigidas a los conductores que se involucren en actividades peligrosas al volante, tales como carreras ilegales en la vía pública y exhibiciones de velocidad. Las nuevas disposiciones alcanzan a distintos perfiles de conductores que participen o faciliten este tipo de prácticas ilegales: La cancelación o suspensión puede ser inmediata y extenderse por meses o años. Recuperar la licencia suele exigir audiencias, pago de multas, programas de educación vial y demostrar cumplimiento estricto de la ley. En reincidencias, la pérdida del permiso puede ser prolongada. Las autoridades recomiendan evitar cualquier conducta temeraria, incluso eventos “informales” o reuniones nocturnas que deriven en maniobras peligrosas.