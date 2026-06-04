La cotización del peso colombiano cerró a USD 3564.0 este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.65%.

En el mercado del peso colombiano, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue de -2.39% y en el último año de -7.46%.

Conoce la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026. engin akyurt

La variación que presentó el activo durante la última semana

En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano ha sido del 20.97%, significativamente superior al 13.18% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Peso colombiano hoy se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior al de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su rendimiento en días pasados.

En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la moneda habría mostrado una caída, sugiriendo una debilitación frente a otras divisas. Así, un análisis más profundo revela que la reciente estabilidad económica podría estar influyendo en esta mejora del Peso colombiano.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.