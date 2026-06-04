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La cotización del peso colombiano cerró a USD 3564.0 este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del -0.65%.
En el mercado del peso colombiano, la cotización muestra una tendencia bajista: en la última semana la variación fue de -2.39% y en el último año de -7.46%.
La variación que presentó el activo durante la última semana
En la última semana, la volatilidad del Peso colombiano ha sido del 20.97%, significativamente superior al 13.18% de su volatilidad anual, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.
La cotización del Peso colombiano hoy se presenta con una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es superior al de los días anteriores. Esto indica un fortalecimiento gradual de la moneda en comparación con su rendimiento en días pasados.
En contraste, si el dato de -1 hubiera sido negativo, la moneda habría mostrado una caída, sugiriendo una debilitación frente a otras divisas. Así, un análisis más profundo revela que la reciente estabilidad económica podría estar influyendo en esta mejora del Peso colombiano.
¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?
Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:
- Transferencias bancarias internacionales
- Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)
- Transferencias peer-to-pee
- Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.
Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.