La cotización del euro cerró a USD 0.8609 este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del 0.06%.

En el mercado del Euro, la cotización evolucionó al alza: en la última semana subió un 31.46% y en el último año aumentó un 29.12%.

Conoce la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro es del 2.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 6.11%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos cuatro días, con un incremento constante en su valor respecto a la moneda local. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento del Euro, lo cual puede ser resultado de factores económicos favorables en la zona euro.

Este aumento en la cotización del Euro podría incentivar las inversiones, ya que un Euro fuerte podría hacer que los productos europeos sean más costosos, pero también aumentaría la confianza en la economía de la región. Es importante seguir monitoreando esta tendencia para entender sus implicaciones a largo plazo.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo hacer para enviar dólares a otro país?

Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes:

Transferencias bancarias internacionales

Servicio de transferencia en línea (como PayPal y Wise)

Transferencias peer-to-pee

Instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.