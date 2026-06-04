Al cierre de mercados de este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.745. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una alteración del -0.04%.

La cotización de la Libra esterlina en el mercado registró un aumento del 28.27% en la última semana y del 56.70% en el último año, señalando una tendencia alcista sostenida.

Conoce la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina, que es del 2.59%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.24%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva, reflejada por un dato de -1 que es positivo. Esto indica que, en comparación con los días anteriores, la moneda ha mejorado en su valor, generando un ambiente más optimista para los inversores.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia debe ser evaluada en el contexto de posibles fluctuaciones futuras. Un análisis más profundo podría revelar la sostenibilidad de esta mejora en la cotización.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo trasladar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.