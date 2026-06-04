La cotización del peso dominicano cerró a USD 58.0 este jueves, 4 de junio de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una fluctuación del 0.52%.

En el mercado del Peso dominicano, la cotización registró un leve descenso en la última semana de -0.17% y una caída más marcada en el último año de -5.84%, señalando una tendencia bajista.

Conoce la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica del Peso dominicano en la última semana fue de 4.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 11.04%.

La cotización del Peso dominicano hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha ganado valor de manera constante.

En contraste, si el dato de 1 hubiese sido negativo, esto habría sugerido una tendencia a la baja en la cotización. Sin embargo, la estabilidad actual muestra un mejor panorama económico para el Peso dominicano.

El análisis revela que la tendencia positiva de la cotización del Peso dominicano sugiere una mayor confianza en la economía local y una posible atracción de inversiones.

Conoce cómo cerró la cotización de este jueves, 4 de junio de 2026.

¿Cómo enviar dólares desde USA al exterior?

Las personas que necesiten enviar dólares desde Estados Unidos al exterior tienen diversas alternativas para hacerlo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta los costos, el tiempo de entrega y la facilidad de cada método para escoger el más adecuado.

Entre ellos se encuentran las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.