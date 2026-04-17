El estado de California implementó un nuevo cambio sobre todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación, que introduce tecnología de verificación digital para combatir el fraude y acelerar los trámites en oficinas estatales. Esta medida fue anunciada por el gobernador Gavin Newsom e incorpora códigos de firma digital en las credenciales y, como adicional, un sistema de registro mediante código QR en las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). La medida busca reforzar la seguridad de las identificaciones emitidas por el estado y al mismo tiempo, agilizar los tiempos de espera en las oficinas del DMV. El principal cambio es la incorporación de códigos de barras con firma digital en la parte trasera de las licencias y tarjetas identificatorias. Esta tecnología permitirá que lectores de tarjetas compatibles puedan corroborar de forma rápida si una firma es auténtica, si fue modificada o si el documento fue revocado. Esto se da en respuesta a una cifra alarmante: de acuerdo con cifras oficiales, durante el último año se reportaron 435,985 casos de fraude. Otra de las novedades es la implementación de un sistema de check-in mediante código QR en las oficinas del DMV. El proceso será el siguiente Las autoridades especificaron que no es necesario modificar de inmediato la licencia de conducir, sino que las credenciales seguirán siendo válidas hasta su fecha de vencimiento. En caso de querer reemplazar esta credencial antes de tiempo, podrán solicitar una nueva dentro del DMV, aunque deberán pagar la tarifa correspondiente.