El Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) mantiene publicado en su sitio web oficial los períodos en los que cada coche del estado debe aprobar como requisito obligatorio una inspección de seguridad. Cuando este paso se cumple, se entrega una pegatina de inspección que debe colocarse en el frente del vehículo. En caso de que se encuentre caducada o no pueda mostrarse apropiadamente, se aplicarán multas acordes al incumplimiento. Las inspecciones de seguridad deben ser realizadas periódicamente cada 12 meses o en el momento en el que se transfiera la propiedad del vehículo. Estos controles buscan examinar el funcionamiento de, por ejemplo, cinturones de seguridad, frenos, la dirección del auto, la suspensión, el chasis, los neumáticos o las luces. Una vez que la inspección se haya realizado, la pegatina que lo comprueba deberá colocarse de manera visible en el vehículo y mantenerse siempre vigente, pues su caducidad comenzará el último día del mes que tienen escrito. Cuando la pegatina no está expuesta bajo las condiciones requeridas para la circulación, se aplicará una multa de aparcamiento que variará en función del tiempo que se haya utilizado el vehículo fuera de regla. Esta sanción será de Cada multa tendrá un recargo obligatorio de 88 dólares o de 93 dólares en el caso de los tribunales municipales y de aldea.