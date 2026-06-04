La industria aeronáutica acaba de dar un paso histórico hacia una nueva era de los vuelos ultralargos. Un nuevo avión comercial fue diseñado para realizar trayectos que hasta hace pocos años parecían imposibles, conectando ciudades ubicadas en extremos opuestos del planeta sin necesidad de escalas.

Se trata del Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range), una versión especialmente desarrollada para la aerolínea australiana Qantas que será capaz de volar hasta 22 horas seguidas y recorrer más de 18.500 kilómetros sin detenerse, convirtiéndose en el avión comercial de pasajeros con mayor alcance del mundo.

Despega el avión comercial más potente del mundo

El A350-1000ULR fue creado para hacer realidad el ambicioso “Project Sunrise” de Qantas, cuyo objetivo es conectar ciudades como Sídney con Londres o Nueva York mediante vuelos directos, sin escalas intermedias.

Actualmente, los pasajeros que realizan esos trayectos deben hacer al menos una parada técnica o conexión. Con esta nueva aeronave, el tiempo total de viaje se reducirá considerablemente.

Será la primera vez que rutas de casi 10.000 millas náuticas puedan realizarse de forma completamente directa.

Un nuevo avión comercial fue diseñado para realizar trayectos de 22 horas seguidas y 10.000 millas sin escalas. Foto: Airbus.

Podrá volar durante 22 horas seguidas sin escalas

Para lograr un trayecto de 22 horas seguidas en el aire, la clave está en una serie de La clave está en una serie de modificaciones exclusivas desarrolladas por Airbus.

Entre ellas se destacan:

Un depósito adicional de combustible de 20.000 litros.

Mayor capacidad de almacenamiento de combustible.

Incremento del alcance en aproximadamente 1.000 millas náuticas.

Optimización del peso de diversos sistemas de a bordo.

Mejoras en eficiencia energética y aerodinámica.

Ya completó su primer vuelo de pruebas

Airbus confirmó que la primera unidad completó con éxito su vuelo inaugural desde Toulouse, Francia. Durante la prueba:

Voló durante 3 horas y 43 minutos.

Alcanzó una altitud superior a los 41.000 pies.

Se evaluaron los nuevos sistemas de combustible y rendimiento general de la aeronave

Ahora comenzará una campaña de certificación y ensayos que se extenderá durante varios meses antes de su entrada en servicio comercial.