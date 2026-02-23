El Gobierno de los Estados Unidos decretó cambios inéditos en sus programas de seguridad y control migratorio en aeropuertos, en medio de un cierre parcial de su Gobierno federal por falta de aprobación presupuestaria en el Congreso. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la suspensión temporal de servicios acelerados destinados a viajeros frecuentes y al ingreso expedito al país, una decisión que ha generado incertidumbre y críticas en la industria del transporte aéreo y entre los propios pasajeros. El DHS informó la suspensión del programa Global Entry, administrado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Este sistema permite a viajeros previamente aprobados ingresar a Estados Unidos mediante kioscos automáticos, evitando filas tradicionales en migraciones. Con esta decisión, el Gobierno busca reorganizar y reasignar personal ante la falta de presupuesto derivada del cierre parcial, priorizando funciones consideradas esenciales. Al quedar suspendido Global Entry, todos los pasajeros que arriben desde el exterior deberán realizar el proceso migratorio estándar, lo que anticipa mayores demoras en aeropuertos internacionales. La suspensión de Global Entry impacta directamente en quienes pagaron por este beneficio para reducir tiempos de espera al ingresar al país. Desde la entrada en vigencia de la medida, esos pasajeros deben incorporarse a las filas comunes de migración, lo que puede extender significativamente el tiempo de permanencia en terminales aéreas. En el caso de TSA PreCheck, aunque sigue funcionando, el Gobierno advirtió que podrían producirse ajustes operativos. Esto genera incertidumbre en viajeros frecuentes que planifican conexiones ajustadas y que dependen de carriles rápidos para evitar perder vuelos. La suspensión de Global Entry entró en vigencia el 22 de febrero de 2026, en el marco del cierre parcial del Gobierno iniciado el 14 de febrero por la falta de aprobación presupuestaria para el DHS. La medida se mantendrá mientras no se restablezca el financiamiento del departamento.