A partir del 1 de febrero de 2026, viajar en vuelos domésticos dentro de Estados Unidos tiene una nueva exigencia que impacta directamente en el bolsillo de millones de pasajeros. Quienes no presenten una identificación compatible con REAL ID deben pagar una tarifa obligatoria de 45 dólares, según confirmó la Transportation Security Administration. La medida marca un nuevo capítulo en la implementación plena de la ley REAL ID, vigente desde mayo de 2025, y busca reducir las excepciones en los controles aeroportuarios. El objetivo oficial es reforzar la verificación de identidad, agilizar los filtros de seguridad y acelerar la adopción masiva de documentos compatibles con estándares federales. El cargo, denominado ConfirmID Fee, se aplica exclusivamente a pasajeros mayores de 18 años que no puedan acreditar su identidad con una REAL ID, pasaporte u otro documento aceptado. Según la TSA, el pago cubre los costos de verificación electrónica y biométrica que se realizarán antes de permitir el ingreso al control de seguridad. El procedimiento es digital y debe completarse a través de plataformas oficiales. Una vez validada la identidad y efectuado el pago, el viajero recibe una confirmación digital válida por 10 días, que deberá mostrar en el aeropuerto. La agencia advirtió que abonar la tarifa no garantiza automáticamente el acceso: si la identidad no puede confirmarse, el embarque puede ser rechazado. Desde el organismo explicaron que esta fase del plan busca ordenar los controles y reducir demoras generadas por verificaciones manuales, especialmente en aeropuertos con alto flujo de pasajeros. Para no pagar la tarifa de 45 dólares, los viajeros podrán presentar cualquiera de los siguientes documentos válidos en los controles de seguridad: Quienes opten por tramitar una REAL ID deberán hacerlo de manera presencial en el DMV de su estado. El proceso exige documentación original que acredite identidad legal, número de Seguro Social, domicilio y estatus migratorio, y culmina con la emisión de una licencia marcada con una estrella en la esquina superior derecha. El Department of Homeland Security recordó que las licencias que indican “Federal Limits Apply” no son válidas para vuelos nacionales y que la REAL ID no reemplaza al pasaporte para viajes internacionales.