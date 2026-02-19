Para subir a un avión dentro de Estados Unidos o ingresar a determinadas dependencias oficiales, es obligatorio presentar una Real ID vigente o un documento federal equivalente. La exigencia, que durante años fue postergada, ahora se aplica de forma plena en aeropuertos y edificios federales. Esto convirtió a la Real ID en un documento esencial para viajar, realizar trámites presenciales y evitar rechazos en controles de seguridad. La Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con estándares federales reforzados. Se implementó a partir de la Ley Real ID de 2005, pero su exigencia total comenzó a aplicarse en aeropuertos y edificios federales en 2026. La credencial es emitida por los departamentos estatales de vehículos motorizados, pero responde a lineamientos del gobierno federal y de la Transportation Security Administration (TSA). Desde este año, se exige para: Quienes no tengan una Real ID válida en 2026 deberán presentar un pasaporte estadounidense u otro documento federal aprobado. De lo contrario, podrían enfrentar la negativa de embarque. El trámite debe realizarse en persona en el Department of Motor Vehicles (DMV) de cada estado. Las autoridades exigen documentación original o copia certificada. Los requisitos incluyen: Prueba de identidad Número de Seguro Social Comprobante de residencia (dos documentos) Estatus migratorio válido (si corresponde) La falta de un solo documento puede impedir completar el trámite y obligar a solicitar un nuevo turno. No contar con la Real ID en Estados Unidos puede traer consecuencias inmediatas en aeropuertos y oficinas federales. Entre los posibles escenarios: Si bien no se trata de una “detención automática” por no poseerla, la ausencia del documento puede generar bloqueos operativos que compliquen viajes y gestiones oficiales.