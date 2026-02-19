El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que ya no quedan plazas disponibles dentro de la primera asignación adicional de visas H-2B 2026, el permiso clave para trabajadores temporales no agrícolas que buscan empleo legal en Estados Unidos. La decisión impacta directamente en miles de empleadores y postulantes que esperaban iniciar actividades entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año fiscal 2026, uno de los períodos con mayor demanda laboral en sectores estacionales. De acuerdo con la notificación oficial, el organismo migratorio alcanzó el límite suplementario de 18.490 visas H-2B, correspondiente a la primera ventana del calendario fiscal. Para evitar exceder el número autorizado, la agencia aplicó un sistema automatizado de selección entre las peticiones recibidas antes de la fecha de cierre. Esto significa que solo las solicitudes elegidas dentro del proceso continuarán su curso. Este tipo de permiso es uno de los más solicitados dentro de las visas de trabajo temporal en Estados Unidos, especialmente en industrias que dependen de mano de obra extranjera durante temporadas altas. La visa H-2B está diseñada para que empresas estadounidenses puedan contratar personal extranjero cuando no encuentran suficientes trabajadores locales disponibles para tareas temporales fuera del sector agrícola. Para acceder al programa, el empleador debe demostrar ante el USCIS que: Entre las actividades más comunes que utilizan este tipo de visa para trabajadores extranjeros se encuentran: Se trata de una visa no inmigrante, por lo que no otorga residencia permanente. El proceso para obtener una visa H-2B 2026 se desarrolla en tres etapas principales: Además, los familiares directos —cónyuge e hijos solteros menores de 21 años— pueden aplicar a la clasificación H-4, aunque esta categoría no permite trabajar en territorio estadounidense.