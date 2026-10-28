Estados Unidos destinará US$76,600 millones a la construcción de 14 submarinos de propulsión nuclear para reforzar sus capacidades militares en el mar: neuve unidades de ataque de la clase Virginia, en su versión Block VI, y cinco submarinos de misiles balísticos de la clase Columbia, correspondientes a la segunda fase de construcción.

El contrato, adjudicado el 29 de julio de 2026 por el Departamento de Guerra, también contempla inversiones para mejorar la productividad de los astilleros y fortalecer la capacidad industrial que necesita la Armada para entregar estas embarcaciones.

El acuerdo involucra a General Dynamics Electric Boat y HII-Newport News Shipbuilding, dos compañías fundamentales para la construcción de submarinos militares estadounidenses.

Qué submarinos construirá Estados Unidos

El contrato se divide en tres partidas que corresponden a diferentes necesidades de la Armada estadounidense. Aunque las 14 embarcaciones tendrán propulsión nuclear, no cumplirán la misma misión ni estarán equipadas con los mismos sistemas de armas.

De acuerdo con los detalles difundidos por USNI News, la distribución económica es la siguiente:

US$42,100 millones : nueve submarinos de ataque de la clase Virginia Block VI y materiales para una décima unidad. Estos modelos están concebidos para operaciones de ataque y misiones multidominio.

US$29,500 millones : cinco submarinos de misiles balísticos de la clase Columbia Build II. Tendrán la función de transportar misiles balísticos nucleares como parte de la capacidad de disuasión estratégica de Estados Unidos.

US$5,000 millones: iniciativas para mejorar la productividad y la capacidad de los astilleros de General Dynamics Electric Boat y HII.

El Departamento de Guerra describió el acuerdo como una inversión estratégica para modernizar las fuerzas submarinas estadounidenses. En el anuncio, la entidad señaló que los contratos representan una inversión histórica en la modernización y la supremacía marítima del país.

“Esta inversión histórica subraya el compromiso continuo del Departamento con la superioridad submarina y la modernización de nuestra tríada nuclear”, destacó el vicealmirante y director de programas de submarinos, Robert Gaucher.

Según la información publicada por el Departamento de Guerra, la inversión busca modernizar la flota y sostener la superioridad submarina del país durante las próximas décadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Los nuevos submarinos podrán lanzar misiles Tomahawk e hipersónicos?

Sí. Los submarinos Virginia Block VI incorporarán una configuración del Módulo de Carga Útil Virginia diseñada para transportar armamentos de ataque de largo alcance. Entre las capacidades previstas se encuentran los misiles de crucero Tomahawk y el futuro misil hipersónico de largo alcance de la Armada .

Los Tomahawk permiten atacar objetivos terrestres desde grandes distancias. Su empleo desde submarinos ofrece a las fuerzas estadounidenses una plataforma que puede aproximarse a zonas de operación sin exponerse de la misma manera que un buque de superficie.

El diseño de los Virginia prioriza el sigilo, la capacidad de ataque y la posibilidad de operar en distintos escenarios militares. Al tratarse de submarinos de propulsión nuclear, pueden permanecer sumergidos durante períodos prolongados , con su autonomía operativa condicionada por los suministros, la tripulación y las necesidades de cada misión.

Los Columbia, por su parte, refuerzan el componente marítimo de la tríada nuclear estadounidense, que también incluye fuerzas nucleares terrestres y aéreas. Su capacidad para transportar misiles balísticos busca garantizar que el país mantenga una fuerza de disuasión capaz de operar incluso ante un ataque contra otras instalaciones militares.

Cuántos submarinos tendrá Estados Unidos

Según el Departamento de Guerra, el país cuenta con 26 submarinos Virginia operativos y otros 23 en construcción. Con el nuevo contrato, la Armada ampliará sus compromisos para incorporar unidades adicionales de esta clase, diseñadas para misiones de ataque, reconocimiento y operaciones marítimas.

En cuanto a Columbia, la Armada tiene ahora siete submarinos de esta clase bajo contrato. El programa contempla una flota prevista de 12 unidades, destinadas a sustituir progresivamente a los submarinos estratégicos de la clase Ohio que cumplen misiones de disuasión nuclear.

Las estimaciones presupuestarias de la Armada sitúan el costo total de los 12 Columbia en aproximadamente US$128,000 millones.

El primero de la clase, el District of Columbia, tiene una entrega estimada para marzo de 2029, mientras que el Wisconsin está previsto para abril de 2030, según las proyecciones citadas por USNI News.