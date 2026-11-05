Un método sencillo permite acomodar los bordes elásticos de las sábanas ajustables para conseguir un doblado prolijo, evitar arrugas y ahorras espacio al guardarla.

Doblar las sábanas ajustables puede convertirse en una tarea complicada debido a sus bordes elásticos, que dificultan conseguir una forma uniforme y evitar que la tela quede arrugada.

Sin embargo, existe un truco sencillo que permite doblarlas correctamente en pocos pasos, reducir las arrugas y aprovechar mejor el espacio disponible en el armario.

¿Por qué cuesta doblar las sabanas ajustables sin que queden arrugadas?

A diferencia de las sábanas tradicionales, las ajustables cuentan con bordes elásticos y esquinas diseñadas para adaptarse al colchón. Esta estructura dificulta extenderlas completamente y conseguir una forma rectangular al doblarlas.

Cuando las esquinas no se acomodan correctamente, la tela tiende a acumularse en determinadas zonas y provoca pliegues irregulares y aumenta el volumen de la sábana.

A diferencia de las sábanas tradicionales, las ajustables cuentan con bordes elásticos y esquinas diseñadas para adaptarse al colchón. Esta estructura dificulta extenderlas completamente y conseguir una forma rectangular al doblarlas. Freepik

¿Cuál es el truco para doblarlas y ahorrar espacio en el armario?

El truco consiste en introducir las esquinas de la sábana una dentro de la otra para proteger los bordes elásticos y conseguir una forma rectangular que facilite el doblado.

Para hacerlo correctamente, se deben seguir estos pasos:

Sostener la sábana por dos esquinas: introducir las manos en las esquinas superiores, manteniendo el lado largo extendido frente al cuerpo. Superponer las primeras esquinas: introducir una esquina dentro de las restantes hasta que todas queden superpuestas. Unir las cuatro esquinas: repetir el procedimiento con las esquinas restantes hasta que todas queden superpuestas. Extender la sábana: colocarla sobre una superficie plana y alisar la tela para reducir los pliegues. Doblar en tercios: llevar los bordes hacia el centro y repetir el procedimiento hasta obtener un rectángulo compacto.

Así, los bordes elásticos quedan recogidos y la sábana adquiere una forma más uniforme, lo que facilita apilarla junto con otras prendas de cama y aprovechar mejor el espacio del armario.