La encuesta realizada entre el 15 y el 20 de abril dio como resultado que solo el 34% de los estadounidenses aprueba la administración de Donald Trump en el gobierno, 2% inferior a la anterior encuesta realizada por Reuters/Ipsos. La caída en su índice de aprobación se debe a varios factores. En primer lugar, está el evidente descontento respecto al costo de vida dentro de Estados Unidos por los valores de inflación registrados el último año, con una variación interanual del 3,3% en relación a marzo 2025. Según las encuestas de Reuters/Ipsos, la aprobación de Donald Trump cayó de forma sostenida desde su asunción en enero de 2025, cuando contaba con un 47% de respaldo y un 41% de desaprobación entre los adultos. Para abril de 2026, su apoyo descendió al 34%, mientras que el rechazo trepó al 64%. La caída se profundizó tras el inicio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán el 28 de febrero, un escenario que derivó en un fuerte aumento de los precios de la gasolina. En ese contexto, solo el 22% de los encuestados aprobó su gestión del costo de vida, por debajo del 25% registrado en el sondeo anterior de Reuters/Ipsos. Tan solo entre los republicanos, el respaldo asciende al 52%, frente a un 41% de desaprobación y un 7% que omitió respuesta. Los precios de la gasolina en Estados Unidos aumentaron 18,9% en comparación con el mismo periodo en 2025, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. La escalada del conflicto provocó interrupciones en el comercio global de petróleo, afectando una porción significativa del suministro por los bloqueos al Estrecho de Ormuz. Este encarecimiento impacta directamente en el costo de vida y suma presión económica en un contexto ya sensible. A la vez, genera preocupación dentro del Partido Republicano por las consecuencias políticas de la situación de cara a las elecciones de mitad de mandato en noviembre donde está en juego el control del Congreso.