La situación de los beneficiarios de DACA en Estados Unidos volvió a quedar bajo presión tras un reciente giro judicial que podría cambiar el rumbo de miles de casos migratorios. La medida no elimina directamente el programa, pero sí debilita una de sus protecciones clave: la posibilidad de frenar procesos de deportación. El fallo, emitido por la Junta de Apelaciones de Inmigración, marca un precedente que ya genera preocupación entre organizaciones y comunidades migrantes. La decisión establece que contar con DACA activo ya no es suficiente para detener automáticamente un proceso de expulsión. Esto implica que los jueces de inmigración deberán analizar cada caso en profundidad, incluso si el solicitante cumple con los requisitos del programa. El cambio impacta directamente en quienes forman parte de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), una política implementada en 2012 durante la presidencia de Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes que llegaron al país siendo niños. Aunque el programa sigue vigente, este nuevo criterio judicial introduce una incertidumbre adicional para quienes dependen de su renovación periódica para trabajar y residir legalmente. El fallo no solo afecta un caso puntual, sino que establece una guía para futuros procesos en todo el país. Esto podría traducirse en un aumento de casos donde personas con protección DACA enfrenten procedimientos de deportación activos. Entre los principales efectos que se anticipan: Además, el contexto político actual suma presión sobre el programa, con intentos de limitar beneficios y endurecer controles administrativos. El programa DACA nunca ofreció una vía directa hacia la ciudadanía, pero permitió a cientos de miles de personas estudiar, trabajar y construir una vida en Estados Unidos. Sin embargo, su carácter temporal lo mantiene constantemente expuesto a decisiones políticas y judiciales. En los últimos años, también se registraron problemas en la renovación de permisos a través del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, lo que provocó que algunos beneficiarios perdieran su autorización laboral de forma momentánea. El endurecimiento del sistema ya tuvo consecuencias concretas. Autoridades del Departamento de Seguridad Nacional reconocieron detenciones y expulsiones de personas con protección DACA en determinados casos. A esto se suman denuncias de organizaciones que advierten sobre errores, retrasos y decisiones contradictorias dentro del sistema migratorio.