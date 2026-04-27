Durante décadas, Estados Unidos se consolidó como el mayor referente económico del mundo. Sin embargo, en los últimos años, muchas de sus empresas más importantes cambiaron de manos y hoy responden a corporaciones chinas. El control asiático sobre sectores clave de la economía estadounidense no es una novedad y tampoco se limita a fusiones aisladas. Desde 2018 el gigante americano ha venido endureciendo sus leyes para impedir que sus rivales inviertan en áreas estratégicas, como semiconductores y telecomunicaciones. Sin embargo, antes de este giro regulatorio existió una ventana en la que conglomerados chinos adquirieron silenciosamente compañías críticas. El caso más impactante fue el de Wright USA, aseguradora de agentes del FBI y la CIA, comprada en 2015 por Fosun Group, operación que generó alarma por el acceso a datos sensibles del personal de inteligencia. Entre los ejemplos más notorios aparece Smithfield Foods, la mayor productora de carne porcina del país, adquirida en 2013 por WH Group por 4.700 millones de dólares. La compra incluyó instalaciones, marcas históricas y decenas de miles de hectáreas agrícolas, según The Washington Post. Los expertos señalan que, antes del endurecimiento regulatorio, China aprovechó las brechas legales para avanzar en múltiples sectores estadounidenses. Pero la estrategia no se quedó ahí. También expandieron su presencia en alimentos, tecnología, manufactura, hotelería y bienes raíces. Las compañías mantuvieron sus logos, sedes locales y líneas de producción, aunque las decisiones clave pasaron a tomarse en Pekín, Shanghái o Shenzhen. En 2014, se produjo un hito tecnológico significativo cuando Lenovo adquirió Motorola Mobility a Google. Además de la comercialización de smartphones, esta operación otorgó a la empresa china acceso a la historia completa de innovación de Motorola, una de las compañías que influyeron en la evolución de la comunicación moderna. En 2016, la compañía china Haier efectúo la compra de GE Appliances por un monto de 5.400 millones de dólares, lo que conllevó la obtención de acceso a diseños, patentes y décadas de experiencia industrial estadounidense. A pesar de que las plantas operan en territorio norteamericano, las decisiones estratégicas fueron asumidas por una control extranjero. Mientras algunos analistas interpretan estas compras como parte natural de la globalización, otros sostienen que representan riesgos concretos: cesión de activos estratégicos, acceso a tecnologías sensibles, influencia sobre cadenas de suministro críticas y hasta la exposición de datos privados. Para la U.S.–China Economic and Security Review Commission, el desequilibrio regulatorio entre ambos países profundiza la vulnerabilidad estadounidense. La interdependencia económica entre China y Estados Unidos es un hecho innegable, pero la creciente presencia china en sectores clave del aparato productivo estadounidense plantea un interrogante significativo: ¿hasta qué punto la potencia norteamericana controla su propio destino económico?