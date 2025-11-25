Un megaproyecto comercial sin precedentes está por redefinir el desarrollo urbano en la costa ecuatoriana.

En Portoviejo se iniciará la construcción de un moderno complejo que superará los USD 100 millones de inversión, convirtiéndose en uno de los emprendimientos más ambiciosos de la última década en Manabí.

La obra forma parte de un plan estratégico mayor que apunta a movilizar más de USD 1.000 millones en inversiones, con el objetivo de crear un nuevo polo económico, cultural y empresarial dentro de la ciudad.

El impacto económico y social del proyecto en la región

El proyecto no solo se destaca por su magnitud arquitectónica, sino también por su fuerte impacto en la economía local. Se estima que generará más de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, y que más del 90% de la mano de obra será local, priorizando a los trabajadores de Portoviejo y zonas aledañas.

En Portoviejo se iniciará la construcción de un moderno complejo que superará los USD 100 millones de inversión. Imagen: archivo.

El Municipio aprobó el permiso de construcción en junio, luego de que el consorcio efectuara un pago histórico de USD 358.464 en tasas municipales. Con esto, se dio vía libre al inicio formal de las obras, cuya primera piedra se colocará el 13 de diciembre, tras adelantarse la fecha inicialmente prevista.

¿Dónde estará ubicado el nuevo mega centro comercial?

El futuro mall se levantará sobre los terrenos del antiguo aeropuerto Reales Tamarindos, un punto estratégico dentro del plan urbano Villanueva, que busca transformar este extenso predio en un núcleo moderno de comercio, servicios y cultura.

La construcción abarcará más de 121.000 metros cuadrados, distribuidos en:

180 locales comerciales

Áreas de servicios y entretenimiento

Zonas culturales y espacios de descanso

1.800 plazas de estacionamiento

Accesos amplios y corredores de alta circulación

Además, el diseño contempla sistemas sostenibles orientados a reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental, un requisito clave dentro de los nuevos estándares de construcción en la región.

¿Cuándo abrirá el nuevo mega mall?

La construcción comenzará oficialmente el 13 de diciembre, cuando se realice el evento inaugural y se presenten los detalles operativos del cronograma. El alcalde de Portoviejo, Javier Pincay, señaló que la meta es completar el centro comercial en un plazo aproximado de dos años, aunque la fecha exacta será confirmada durante la ceremonia.

El consorcio Portoshops ya envió equipos avanzados para coordinar la logística, la seguridad y las operaciones previas al inicio de obra, con el objetivo de cumplir los plazos y garantizar la viabilidad financiera del proyecto.