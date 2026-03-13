Primark confirmó que abrirá una nueva megatienda en el centro comercial más grande del país, el Mall of America, en Estados Unidos. La marca europea de moda rápida busca atraer a compradores con precios más baratos y una oferta amplia de ropa, belleza y productos para el hogar. La nueva tienda será la primera de Primark en Minnesota y formará parte de la expansión del minorista en el mercado estadounidense. Aunque ya se anunció su llegada, la fecha oficial de inauguración todavía no fue confirmada por la empresa. La nueva tienda de Primark abrirá dentro del Mall of America, ubicado en Bloomington, Minnesota. El espacio tendrá aproximadamente 45.000 pies cuadrados y estará situado en el primer nivel del centro comercial, uno de los complejos comerciales más grandes de Estados Unidos. El Mall of America señaló que la llegada de la marca responde a la creciente demanda de moda accesible y tendencias internacionales a precios bajos. Según explicó la vicepresidenta del centro comercial, Carrie Charleston, el objetivo es ofrecer una experiencia de compra que combine propuestas globales con novedades regionales. Primark ofrecerá una amplia variedad de artículos orientados a compradores que buscan precios accesibles sin renunciar al estilo. La tienda incluirá colecciones para distintos públicos y categorías de consumo. La marca, fundada en Irlanda en 1969, ya cuenta con más de 430 tiendas en 16 países y presencia en varias ciudades de Estados Unidos como Boston, Chicago, Memphis, Filadelfia y Orlando. Con esta apertura en el Mall of America, la cadena continúa ampliando su red en el país y reforzando su estrategia de moda económica para el mercado norteamericano.