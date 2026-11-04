IRS castigará a quienes intenten pagar sus impuestos sin disponer de los fondos suficientes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a todos los contribuyentes sobre la penalización que aplicará cuando se intente pagar un impuesto sin disponer de los fondos necesarios para realizar la operación.

En caso de que corresponda aplicar la sanción, el tributante tendrá que pagar un extra a lo que debía originalmente -que se calcula en función del saldo que intentó pagar sin fondos- y, cuando se aplique este castigo, las autoridades lo notificarán con un aviso oficial.

IRS castigará con obligaciones extra a quienes intenten pagar sus impuestos sin contar con los fondos necesarios

De acuerdo con lo indicado por la agencia recaudadora, esta sanción se conoce como penalización por Cheque Deshonrado u Otra Forma de Pago y se impone cuando la cuenta bancaria con la que se quiso saldar un impuesto no tiene el dinero suficiente para cubrir el pago adeudado.

Si se intentó pagar con cheque sucede exactamente lo mismo. En ambos casos (cheque o pago electrónico) el banco rechaza el pago y declara la cantidad que no pudo saldarse.

IRS podrá multar a quienes intenten pagar sus impuestos sin fondos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo hace IRS para calcular esta penalización

El cálculo que realiza el organismo es el siguiente:

Cuando el importe adeudado es menos de 1,200 dólares: la sanción será el monto a pagar o 25 dólares, lo que resulte menor

Si lo que se adeuda son más de 1250 dólares: la sanción será del 2% del importe adeudado

Si el pago de los impuestos y de la sanción no se realiza en tiempo y forma, el organismo indica que añadirá intereses sobre la multa.

“La fecha a partir de la cual empezamos a cobrar intereses varía según el tipo de penalización. Los intereses aumentan la cantidad que debes hasta que pagues el saldo completo”, afirma IRS.

Cuándo se puede eliminar o reducir la sanción

IRS explica que la multa se reduce si se puede demostrar que el pago fue hecho de buena fe y que se tenía una causa razonable para pensar que había fondos suficientes para realizar el pago.

Los pasos que deben seguirse son:

Enviar una declaración por escrito explicando por qué habría que reconsiderar la sanción

Incluir documentos que demuestren que había dinero en la cuenta bancaria para cubrir el pago

Firmar y fechar la declaración escrita y enviarla por correo a la dirección que aparece en el aviso

“Revisaremos tu declaración escrita y te informaremos si la aceptamos como causa razonable”, indica IRS.