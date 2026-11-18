Quiénes serán los últimos beneficiarios del 2026 en cobrar pero los primeros en recibir el aumento.

Ya quedan pocos pagos para completar el Calendario de la Administración del Seguro Social (SSA) de noviembre, por lo que millones de beneficiarios esperan recibir los depósitos correspondientes a sus prestaciones.

La distribución se realiza de manera escalonada durante el mes, según el tipo de beneficio y la fecha de nacimiento de cada titular.

¿Qué beneficiarios recibirán un pago el último día del 2026?

Los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán dos pagos durante diciembre debido a un adelanto en el calendario de la SSA. El primer depósito corresponderá a la prestación de diciembre y se acreditará el día 1, mientras que el segundo llegará el 31 de diciembre como adelanto del pago correspondiente a enero de 2027.

La medida alcanzará a aproximadamente 7,3 millones de personas que reciben esta prestación. También incluirá a quienes cobran simultáneamente SSI y beneficios del Seguro Social.

¿Por qué serán los primeros en recibir el aumento por COLA para 2027?

Esto se debe a que el último depósito que recibirán estos beneficiarios el 31 de diciembre de 2026 corresponderá a la prestación de enero de 2027. El pago se adelanta porque el 1 de enero es un feriado federal en Estados Unidos y la SSA no realiza acreditaciones en esa fecha.

En el caso de quienes reciben simultáneamente SSI y beneficios del Seguro Social, el calendario también contempla un adelanto del depósito correspondiente a enero. Esto se debe a que el 3 de enero de 2027 será domingo, por lo que el pago se realizaría el viernes 1 de enero no sería posible por el feriado y, en consecuencia, se acreditará el jueves 31 de diciembre.

Los incrementos aprobados de acuerdo al Ajuste por Costo de Vida entrarán en vigencia para los pagos de enero de 2027. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los aumentos previstos por COLA para las prestaciones en 2027?

De acuerdo a lo confirmado por la SSA, las prestaciones aumentarán un 3,6% en función del Ajuste por Costo de Visa (COLA), un porcentaje que se apoya en la variación del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos (CPI-W) entre el tercer trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026.

Los jubilados individuales pasarán de recibir US$2.095 a US$2.170 mensuales, mientras que las parejas de jubilados pasarán de US$3.238 a US$3.355.

En el caso de los beneficiarios por viudez sin hijos, el monto aumentará de US$1.936 a US$2.005. Por su parte, los trabajadores con discapacidad pasarán de recibir US$1.642 a US$1.701 mensuales. Si tienen cónyuge e hijos, el beneficio promedio aumentará de US$2.970 a US$3.077.

En cuanto a la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), los estándares federales de pago también tendrán modificaciones. Los beneficiarios individuales pasarán de recibir US$994 a US$1.029 mensuales, mientras que las parejas pasarán de US$1.491 a US$1.544.