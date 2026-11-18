Old MacDonald’s Farm mantendrá sus horarios y reservas hasta el cierre definitivo del 30 de noviembre.

Old MacDonald’s Farm, en Humble, Texas, cerrará definitivamente el próximo 30 de noviembre, tras el fallecimiento de su fundador, Donald Wilkerson. La granja anunció que mantendrá sus horarios habituales y las reservas previstas hasta esa fecha.

Según informó People, el establecimiento comunicó la decisión en Facebook el 9 de noviembre. En su despedida, agradeció a la comunidad por 34 años de acompañamiento y destacó el papel de Wilkerson en la construcción del lugar.

Una granja pensada para acercar a las familias a los animales

La historia publicada en el sitio oficial sitúa la apertura en 1991. El proyecto nació para que niños y adultos pudieran conocer animales que no suelen ver en su vida cotidiana y disfrutar de un espacio alejado del ritmo de la ciudad.

La propuesta incluye 12 espacios de contacto con animales, además de áreas de juegos y sectores para reuniones. El establecimiento también dispone de espacios cubiertos para cumpleaños, encuentros de grupos y otras celebraciones.

Qué actividades ofrece Old MacDonald’s Farm

Uno de sus atractivos es el tren que recorre el perímetro del parque, desde el que las familias pueden observar las distintas actividades. También ofrece paseos en poni para visitantes pequeños, con límites de edad y peso establecidos para cuidar a los animales.

Las tortugas forman parte de los animales que presenta Old MacDonald’s Farm en su sitio oficial. Fuente: Old MacDonald’s Farm

En los sectores de contacto, los visitantes pueden conocer y alimentar cabras, vacas y cerdos, entre otros animales. La oferta se completa con un estanque de patos, juegos infantiles y actividades de temporada, como la piscina y el espacio dedicado a las calabazas en otoño.

Cómo funcionará hasta el cierre definitivo

Las reservas y los horarios regulares continuarán hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con el anuncio de People. Esa será la última jornada de funcionamiento antes del cierre permanente.