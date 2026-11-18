La nueva infraestructura convierte a Chile en la tercera región de AWS en América Latina y refuerza la presencia tecnológica de Estados Unidos en la zona.

El gigante tecnológico estadounidense Amazon dio un paso de peso en América Latina: a través de su división de nube, Amazon Web Services (AWS), puso en funcionamiento una nueva región de centros de datos en Chile, respaldada por una inversión de más de 4,000 millones de dólares.

La nueva infraestructura, con tres zonas de centros de datos en la Región Metropolitana de Santiago, convierte a Chile en la tercera región de AWS en América Latina y refuerza la presencia tecnológica de Estados Unidos en la zona.

Estados Unidos invertirá millones en construir centros de datos en este país de América Latina

El 11 de noviembre de 2026, AWS encendió oficialmente su nueva región en Chile, que comenzó a operar para un primer grupo de clientes y se abrirá al resto en las próximas semanas. La inversión comprometida, más de 4,000 millones de dólares, anunciada en 2025, se destina a construir y operar esa infraestructura y se extiende a lo largo de unos 15 años.

La ceremonia de lanzamiento, en Santiago, contó con la presencia de autoridades del gobierno chileno, que destacaron el desembarco como un salto para el país: el presidente José Antonio Kast afirmó que Chile “entra en las grandes ligas”.

AWS puso en funcionamiento una nueva región de centros de datos en Chile, respaldada por una inversión de más de 4,000 millones de dólares.

Qué es una “región de nube” y qué son los centros de datos

Un centro de datos es un gran edificio lleno de servidores y equipos que almacenan información y hacen funcionar servicios de internet: desde aplicaciones y sitios web hasta sistemas de empresas y bancos. Una región de nube es un conjunto de esos centros de datos en una misma zona geográfica.

La de Chile está compuesta por tres zonas de disponibilidad en el área de Santiago, cada una con al menos un centro de datos y su propia alimentación eléctrica, refrigeración y seguridad, de modo que si una falla, las otras siguen funcionando.

Tener esa infraestructura dentro del país permite que empresas y organismos chilenos procesen y guarden sus datos localmente, con mayor velocidad para los usuarios de Chile y de los países vecinos.

La tercera de AWS en América Latina: refuerza su influencia tecnológica en la región

Con esta apertura, Chile se suma a un mapa que la empresa viene ampliando en la región. Es la tercera región de AWS en América Latina, después de la de Brasil (San Pablo, en funcionamiento desde 2011) y la de México (2025).

América Latina se volvió un terreno de disputa para las grandes tecnológicas, en su mayoría estadounidenses, que compiten por instalar infraestructura de nube e inteligencia artificial en la región. Para esas empresas, estar físicamente presentes significa ganar mercado y afianzar su influencia.