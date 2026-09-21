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El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) detalla en su sitio web oficial una norma clave que todos los portadores de licencias de conducir deben considerar para determinar si su ejemplar es o no elegible para la renovación online o por teléfono: qué haya expirado hace menos de dos años.

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Texas sólo renovará online o por teléfono las licencias de conducir que vencieron hace menos de dos años

El trámite de renovación puede realizarse de diferentes maneras en el estado, siendo online o por teléfono las más prácticas.

En ese marco, el DPS destaca como requisito fundamental para gestionar el trámite por esta vía que la licencia sólo podrá renovarse cuando lleve caducada menos de dos años.

Las licencias caducadas desde antes de septiembre 2024 no son entonces elegibles.

Para renovar online o por teléfono es importante que la licencia de conducir haya vencido hace menos de dos años.
Para renovar online o por teléfono es importante que la licencia de conducir haya vencido hace menos de dos años.Shutterstock

Requisitos de elegibilidad para renovar una licencia de conducir online o por teléfono en Texas

Además del punto anterior, las autoridades solicitan

  • Haber renovado la licencia de conducir en persona la última vez
  • Que se renueve un carné de conducir de clase C, M o CM o cualquier licencia de clase CDL sin endoso de materiales peligrosos
  • Ser menor de 79 años, pero no 30 días menor de 18
  • Cumplir con los estándares de visión
  • Tener un certificado médico registrado
  • Contar con una licencia válida y libre de órdenes de arresto
  • Se ciudadano estadounidense con SSN en el historial
Documento.Conductores de 79 años o más deberán renovar su licencia en persona en una oficina de la Secretaría de Estado de Illinois

Qué documentos se necesitan para renovar online o por teléfono en Texas

Quienes cumplan con todos los requisitos necesitarán

  • Su carné de conducir más reciente
  • Una impresora o dirección de correo electrónico para recibir una licencia de conducir temporal y el recibo de pago (si el trámite se hace online)
  • Una tarjeta válida de crédito
  • Los últimos cuatro dígitos de SSN

El proceso online puede iniciarse desde aquí o llamando al 1-866-357-3639.