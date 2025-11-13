El Gobierno de los Estados Unidos anunció la suspensión de las licencias de conducir de todas las personas que no cumplieron con un trámite clave. De esta forma, estos conductores deberán comenzar el proceso de solicitud desde el inicio.

Este documento es de suma importancia para las autoridades, ya que también se utiliza como una credencial de identidad.

Es oficial: el Gobierno suspende las licencias de conducir de todas estas personas

De acuerdo con las normativas del El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), se suspenden automáticamente todas las licencias que se vencieron y que no fueron renovadas. La norma establece que el conductor dispone de un plazo para renovarla sin necesidad de repetir los exámenes teóricos o prácticos. Pasado ese plazo, el documento deja de tener validez.

La medida alcanza tanto a residentes con licencias estatales como a quienes poseen permisos temporales o de aprendizaje. Es importante destacar que las normas pueden variar dependiendo las leyes de cada estado.

DMV suspende automáticamente todas las licencias vencidas que no fueron renovadas. Fuente: Archivo. Departamento de Estado de Michigan

¿Cómo puedo recuperar mi licencia de conducir?

Quienes figuran en la lista deberán tramitar una nueva licencia de conducir desde cero. Esto implica completar nuevamente los formularios, pagar las tarifas correspondientes y aprobar las pruebas exigidas por el DMV.

El organismo recomienda solicitar una cita previa en línea o acudir personalmente a una oficina local para iniciar el trámite, ya que las licencias suspendidas por falta de renovación no pueden reactivarse de forma directa. Además, los conductores deberán presentar la documentación actualizada que acredite identidad, residencia y estatus legal en el país.

Así debes iniciar el trámite para una nueva licencia