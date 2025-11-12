El Departamento de Estado de Michigan detalló a todos los residentes en su sitio web oficial que ya se encuentran en circulación los nuevos modelos de licencias de conducir.

Los ejemplares fueron rediseñados con el fin de incluir características que brinden mayor seguridad tanto al documento destinado para conductores como a las identificaciones personales que emite el estado.

Cambió la licencia de conducir: cómo son los nuevos ejemplares

El nuevo modelo que el estado puso en circulación cuenta con cinco incorporaciones significativas que la distinguen del diseño anterior y están pensadas para brindar una capa adicional de seguridad

Un formato de doble línea para el nombre del titular, que permite mostrar de manera más práctica los nombres largos La estrella Real ID incorporada dentro de la silueta del estado Una imagen tricolor de Great Lakes o Grandes Lagos Diseño del escudo de armas de Michigan Bandera estadounidense flameante

Así luce la nueva licencia de conducir de Michigan. Fuente: Departamento de Estado de Michigan. Departamento de Estado de Michigan

Las autoridades especifican que se incluyó tecnología de vanguardia, como perforaciones láser, relieves táctiles y datos grabados , entre otras innovaciones.

Cuándo se despedirán las licencias de conducir viejas

“Los residentes recibirán la nueva licencia o diseño de identificación si solicitan su primera tarjeta o cuando renuevan / reemplazan su tarjeta actual”, se afirma. Es esencial destacar que todas las licencias actualmente en circulación serán aceptadas hasta su fecha de caducidad, momento en el que deberán reemplazarse por su versión actualizada.