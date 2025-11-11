El Departamento de Transporte de los Estados Unidos estableció nuevas normativas respecto a la emisión de licencias de conducir para algunos residentes. A partir de ahora, las autoridades suspenderán la credencial de quienes no cumplen con las reglas.

Las autoridades federales llevaron a cabo grandes modificaciones con el fin de endurecer las normas de seguridad y reducir siniestros vehiculares en rutas y ciudades.

Fin de la licencia de conducir: el Gobierno dejará de emitir lucencias de conducir a estas personas

El Gobierno de los Estados Unidos implementó, durante los últimos meses, una serie de medidas que endurecen los protocolos para obtener la licencia de conducir comerciales. Este documento suele ser solicitado, en su mayoría, por inmigrantes que quieren trabajar en Estados Unidos.

De acuerdo con las autoridades, actualmente son alrededor de 200,000 los inmigrantes con este documento, pero solo 10,000 cumplen con todos los requisitos. El principal problema señalado es que la mayoría de los conductores comerciales no dominan el inglés y no pueden comunicarse correctamente, junto con otros requisitos.

Licencia de conducir: ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los conductores comerciales?