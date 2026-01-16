En Estados Unidos el horario nacional cambia dos veces por año con el fin de ajustar los relojes en invierno o verano según lo establecido oficialmente por la Ley de Política Energética de 2005.

Para respetar el Daylight Saving Time (DST), las agujas se mueven en noviembre y marzo periódicamente, respetando el horario de verano durante aproximadamente el 65% del año.

En ese sentido, de acuerdo con el calendario, este año la temporada de verano se adelantará un día en relación con su comienzo en 2025.

Cambio de hora confirmado: cuándo hay que ajustar los relojes en todo el país

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) el horario de verano comienza a las 2:00 am del segundo domingo de marzo, donde los relojes deben adelantarse una hora.

Este año, el segundo domingo de marzo cae 8, mientras que en 2025 esto sucedió el domingo 9.

El 8 de marzo los relojes deberán ajustarse nuevamente. Fuente: archivo.

Cuándo habrá que ajustar los relojes otra vez

El domingo 1 de noviembre finaliza el horario de verano, también a las 2 am. En estos casos las agujas deberán retrasarse para añadir una hora extra al día

Por qué se cambia la hora en el país

El NIST explica que la finalidad de modificar el horario dos veces al año es garantizar una mejor distribución de la luz durante el día.

El adelantar los relojes durante el verano permite que se concentre la claridad por la mañana, mientras que en invierno la luz se encuentra mayormente por la tarde.

“El horario de verano se introdujo formalmente en Estados Unidos en 1918. Hoy en día, la mayor parte del país y sus territorios observan el horario de verano”, se indica.

Qué territorios no deben cambiar la hora en Estados Unidos

De acuerdo con lo señalado por la información oficial, el horario permanecerá igual en los siguientes territorios