La llegada del frío provoca un cambio abrupto en el clima del sur del país. Tras un comienzo de año inusualmente cálido, baja la temperatura en la zona más cálida y se anticipan registros cercanos a mínimos históricos, un escenario poco habitual para millones de residentes del sureste.

El descenso llega después de jornadas con valores muy por encima del promedio. En varias ciudades, las temperaturas pasaron de estar hasta 25 °F (aprox. 14 °C) por encima de lo normal a marcas propias del invierno y el patrón que impulsa este giro podría mantenerse durante buena parte del mes .

¿Dónde baja la temperatura y cuáles son los valores extremos que se esperan?

Según meteorólogos de AccuWeather, el aire mucho más frío avanza sobre el sureste y alcanza Florida, incluso áreas centrales del estado. Las madrugadas más extremas se esperan hacia el final de la semana, con mínimas que bajarán de los valores habituales para la región.

Temperaturas previstas en zonas clave:

Jacksonville y Tallahassee: mínimas cercanas a -4 a -2 °C (20s °F) .

Orlando y Lakeland: descensos a 0–4 °C (30s °F) .

Nashville y Atlanta: máximas alrededor de 0–4 °C (30s °F)

Nueva Orleans, cerca de 10–15 °C (50s °F).

El aire mucho más frío avanza sobre el sureste y alcanza Florida, incluso áreas centrales del estado.

¿Quiénes deberán prepararse y qué riesgos hay que tener en cuenta?

El cambio afectará más fuertemente a quienes viven en el sur, especialmente en Florida, donde el frío intenso no es frecuente. Con temperaturas en el rango de 4–10 °C (40s–30s °F), pueden registrarse efectos inusuales, como iguanas verdes aturdidas por el frío que caen de los árboles, además de heladas puntuales.

Recomendaciones básicas ante el frío:

Proteger cañerías y plantas sensibles a las heladas.

Extremar cuidados al conducir por escarcha en la madrugada.

Resguardar mascotas y revisar sistemas de calefacción.

El patrón frío persistiría al menos hasta comienzos de la próxima semana, por lo que quienes viven en la zona más cálida del país deberán prepararse para varios días consecutivos de temperaturas invernales poco comunes.